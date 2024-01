Erfolge mit Verspätung

Nach mehreren witterungsbedingten Absagen starteten die Athleten des Askö Schibobclub Steyr in Telfs in Tirol bei einem internationalen FISB-Rennen verspätet in die Saison.

Im Super-G dominierten die beiden Steyrer Pia Zoister und Leonhard Wegmayr klar die Konkurrenz. Wegmayr sicherte sich zudem den Riesentorlauf und den Slalom. Letzteren gewann auch Zoister, im Riesentorlauf wurde sie Dritte.

Bei den Junioren gewann der erst 15-jährige Michael Mayrhofer mit einer absoluten Spitzenzeit den Riesentorlauf, im Slalom wurde er Zweiter, im Super-G Dritter. Ebenfalls bei den Junioren schaffte Viktoria Zoister mit zwei zweiten und einem dritten Rang gleich drei Platzierungen auf dem Stockerl. In der Schülerklasse eroberte Mara Zoister einen zweiten sowie einen dritten Rang.

