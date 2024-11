Erdöl statt Erdgas gefunden: ADX testet wieder in Molln

Weitere Tests in Molln wurden genehmigt. Statt Erdgas will man dort auf Erdöl gestoßen sein.

. Damit kann das Unternehmen im Steyrtal die Testarbeiten an der Aufschlussbohrung Welchau-1 fortführen. "Mit den geplanten Tests will ADX Energy die Qualität, Beschaffenheit und Menge der im Frühjahr gefundenen Kohlenwasserstoffvorkommen erheben", sagt ADX Österreich-Chef Alan Reingruber. Er spricht in einer Aussendung weiter von einem großen Fund im vergangenen März.