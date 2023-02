Erdgasförderung beim Nationalpark: Information am Sonntag

Während die Aufregung ob „geheimer“ Erdgasvorkommen unter dem Irrsee in Zell am Moos noch neu ist, hat sich in Molln längst eine Bürgerinitiative gegen die Pläne der australischen Firma ADX Energy gegründet. Wie berichtet sollen hier bis zu 22 Milliarden Kubikmeter Gas – der gesamte Bedarf Österreichs für drei Jahre – unter der Erde schlummern. Eine Menge, die von vielen Geologen im Reich der Phantasie verortet und mit einer Wahrscheinlichkeit von maximal zehn Prozent als Glücksspiel tituliert wird.

In Molln will man dennoch auf alle Eventualitäten einer möglichen Probebohrung – laut Bürgermeister Andreas Rußmann hat sich der mögliche Beginn dieser von August auf Mitte/Ende September verschoben – vorbereitet sein. Am Sonntag um 15 Uhr findet daher im Nationalparkzentrum eine Bürgerinformation statt. Rußmann hat als Experten den Geologen Friedrich Wolfgang Marsch vom technischen Büro Hydroalpina ins Steyrtal geladen. Marsch hatte einst im Auftrag der OMV in der Breitenau nach Öl gebohrt. Von der Bürgerinitiative „Pro Natur – Steyrtal“ wurde mit dem Ökologen Franz Essl der Wissenschafter des Jahres organisiert.

Das Projekt habe weiterhin einen schalen Beigeschmack, sagt Rußmann, der von ADX Mitte Jänner über deren Pläne informiert wurde: „Es wurde ursprünglich Welchau 1 benannt. Dieser viel weiter südlich gelegene Talschluss wäre aber komplett anders zu bewerten gewesen wie nun beim Jaidhaus.“

Molln ist übrigens nicht der einzige Ort in der Region, in dem ADX Probebohrungen plant. Auf dem Feld „Anshof 2“ bei Waldneukirchen, wo bereits seit Jahren nach Öl gebohrt wird, soll ebenfalls im Untergrund nach weiteren fossilen Brennstoffen gesucht werden.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr

