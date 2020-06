Die Änderung der Besitzverhältnisse ist noch so frisch, dass sie noch keinen Eintrag auf den Homepages gefunden hat. Mit Rufzeichen steht auf der Website von der Transporte Mayer GmbH & Co KG, dass "Herr Jürgen Mayer 2. Gesellschafter ist". Und im Impressum der Bernegger GmbH scheint der Neuzugang in der Firmengruppe noch nicht auf.