Priester Rudolf Jachs: Er liebte die Menschen, Berge und Musik

Altpfarrer Rudolf Jachs ist am Wochenende im Alter von 85 Jahren überraschend gestorben. Die Trauerfeier findet übermorgen, am Samstag, um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Wolfern statt. Jachs wuchs im Mühlviertel in einer Großfamilie auf. Er hatte elf Geschwister. Eine besonders innige Beziehung pflegte er zu seinem Zwillingsbruder Adi. Die kirchlichen Feiertage wurden im Familienkreis zelebriert und waren Festtage für die Kinder. Zunächst wollte Jachs noch Arzt werden, doch der Wunsch,