Ennstal-Classic stoppt zum 16. Mal in Steyr

Acht Etappen mit insgesamt 900 Kilometern in vier Bundesländern stehen von 17. bis 20. Juli auf dem Programm der 32. Auflage der längst legendären Ennstal-Classic für automobile Schmuckstücke, das heute veröffentlicht wurde. Beim Marathon am Freitag, 19. Juli, ist Steyr zum bereits 16. Mal Etappenort dieser Oldtimer-Tour. Nach dem Start in Gröbming führt die Route an diesem Tag erstmals über Gmunden nach Steyr auf den Stadtplatz, wo im vergangenen Jahr ein Besucherrekord registriert wurde. Danach touren die historischen Gefährte über Waidhofen/Ybbs und Ybbsitz nach Lunz am See und über Wildalpen und das Gesäuse zurück nach Gröbming.

