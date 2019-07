Ennstal-Classic: In Steyr rollen die Oldtimer an

STEYR. Sie sind alt, sie sind bunt, und sie sind viele. Und sie alle werden kommende Woche am Steyrer Stadtplatz einrollen. Nicht weniger als 234 Oldtimer können Besucher der 27. Ennstal-Classic am 26. Juli auf ihrem langen Weg durch Österreich bestaunen. Einige von ihnen wurden vor mehr als 50 Jahren gebaut.

Das älteste Auto, das die Startnummer 1 tragen wird, ist ein Ballot-Rennwagen, der 1920 in Indianapolis den siebenten Platz belegte. Ein Jahr später gewann Jules Goux mit dem 107 PS starken Boliden den Grand Prix von Italien. Bei der Ennstal-Classic wird Alexander Schaufler im Cockpit des Wagens sitzen.

Station auch in Waidhofen

Ein Formel-1-Pilot der jüngeren Vergangenheit wird ebenfalls auf der 850 Kilometer langen Strecke, die von Gröbming über Waidhofen und den Steyrer Stadtplatz und durch das Gesäuse wieder zurückführen wird, unterwegs sein. Mark Webber, der in seiner Karriere insgesamt 42 Mal am Podest stand, wird einen Porsche 356 Speedster zünden. Neben ihm werden Derek Bell, fünffacher Le-Mans-Sieger, und Jochen Mass, der 105 Formel-1-Starts hinter sich hat, Geschwindigkeit aufnehmen. Zu hoch darf diese allerdings nicht ausfallen. Bei geheimen Sonderprüfungen gilt es auf der Strecke den 40- beziehungsweise 50-km/h-Schnitt zu halten.

Doch nicht nur Rennfahrer werden sich bei der Ennstal-Classic an den Oldtimern versuchen. Auch ein erfolgreicher Musiker ist am Start: Peter Kraus verkaufte in seiner langjährigen Karriere, die 1956 begann, über 17 Millionen Tonträger und feierte dieses Jahr seinen 80. Geburtstag.

Für die Zuschauer in Steyr wird es am Freitag, 26. Juli, ab 14.30 Uhr spannend. Bereits um 13.15 Uhr werden die Autos über den Hohen Markt und den oberen Stadtplatz in Waidhofen fahren. Auch am Domplatz in Spital am Pyhrn werden die Oldtimer ab 17.15 Uhr kostenlos zu sehen sein.