Ennskraft AG: Der Steyrer Stromerzeuger hat ein neues Vorstandsduo an der Spitze

Vorstandswechsel bei der Ennskraft AG: Seit 1. Oktober ist Andreas Kunsch kaufmännischer Direktor des Steyrer Traditionsunternehmens. Er folgt auf Martin Binder, der nach sieben Jahren das Unternehmen verlässt, und wird gemeinsam mit Maximilian Medl für den Energieerzeuger mit seinen 14 Wasserkraftwerken zuständig sein. Medl leitet das technisch-betriebliche Vorstandsressort der Ennskraft bereits seit zwei Jahren und wurde nun wiederbestellt. Diese Personalentscheidung wurde vom Aufsichtsrat der Ennskraft einstimmig beschlossen.

Kunsch verfügt über großen Erfahrungsschatz in der österreichischen Energiewirtschaft. Der neue Vorstandsdirektor, der mit seiner Familie in Lichtenberg bei Linz wohnt, hat an der TU Graz Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und anschließend seine berufliche Karriere beim 50-Prozent-Eigentümer Verbund – die zweite Hälfte der Ennskraft steht im Eigentum der Energie AG – begonnen. Dort hat sich der 47-jährige gebürtige Linzer seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Wasserkraft beschäftigt und war seit 2017 Assistent des technischen Vorstands. In dieser Funktion leitete er unter anderem das Corporate Responsibility Team und vertrat das Unternehmen in zahlreichen Gremien wie im Aufsichtsrat der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG.

Sowohl Kunsch als auch der aus Redlham stammende, 54-jährige Medl seien ausgewiesene Wasserkraftexperten, die mit ihrer Fachexpertise die Herausforderungen der Ennskraftwerke AG bestens meistern würden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

1772 Gigawattstunden Strom

Die Ennskraftwerke erzeugten im Vorjahr mit ihren rund 130 Mitarbeitern 1772 Millionen Kilowattstunden Strom und zählen damit zu den größten heimischen Produzenten von Strom aus Wasserkraft. Der Umsatz im Jahr 2023 belief sich auf 54,6 Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner