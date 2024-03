Energie-Cent: SP-Bürgermeister wollen Strom-Riesen schröpfen

Laut dem Weyrer Bürgermeister Gerhard Klaffner würde ein "Energie-Cent" 3,8 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen.

"Wir glauben, dass die Akzeptanz für große Freiflächen-PV-Anlagen und Windkraftwerke steigen würde, wenn die Bevölkerung von diesen Stromumsätzen etwas haben würde", sagt Markus Vogl (SP). Denn für die Energiewende brauche man viele derartige Projekte. Der Steyrer Bürgermeister will gemeinsam mit seinen SP-Bürgermeisterkollegen aus der Region, Daniela Chimani (Pfarrkirchen), Richard Kerbl (Sierning), Günther Steindler (Ternberg), Michael Schwarzlmüller (Reichraming) und Gerhard Klaffner (Weyer) die Diskussion dahingehend anstoßen, ob es im Sinne der Allgemeinheit nicht gerecht wäre, Kraftwerksbetreiber – egal ob Wasser, PV oder Wind – zur Kasse zu bitten. Gemeinsam fordern die sechs Ortschefs in einer Resolution einen "Energie-Cent" für die Gemeindekassen. Hintergrund der Aktion sei, so Vogl, dass "viele ehemals finanziell gut aufgestellte Kommunen zu Abgangsgemeinden zu werden drohen oder es bereits sind."

Einigkeit herrsche darin, dass diese Resolution nicht auf Balkonkraftwerke oder auf PV-Anlagen auf Privathäusern abzielt. "Es geht darum, dass Kraftwerksbetreiber – und dazu werden künftig auch Eigentümer großer Photovoltaik- und Windkraftflächen und ähnlichem zählen – einen Anteil abliefern", sagt Klaffner. In seinem Gemeindegebiet stehen seit Jahrzehnten die Ennskraftwerke Kastenreith und Schönau: "Würde man den geforderten ,Energie-Cent‘ mit einem Cent je Kilowattstunde festlegen, würde die Gemeinde Weyer aus heutiger Sicht mit einem Ertrag in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro rechnen können."

Laut Vogl verdeutliche dies die mögliche Dimension der Abgabe: "Wir fordern unter dem Titel ‚Energie-Cent’ nur 0,1 Cent je Kilowattstunde. Schon diese Summe würde Gemeinde- und Stadtbudgets sehr guttun."

Kerbl fordert zudem, "die bestehende Regelung für die so genannte Schotterabgabe und Landschaftsschutzabgabe zugunsten der Kommunen anzupassen." Aktuell gebe es je nach Bundesland unterschiedliche Verordnungen.

