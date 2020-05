Die Geschichte nahm am 21. März, nicht einmal eine Woche nach dem Auftakt der Corona-Einschränkungen in Österreich ihren Ausgang. Vielleicht erzähle ich Ihnen einmal davon. Aber damals erreicht mich per Mail die Bitte einer alleine lebenden, alten Dame, ich möge sie doch einmal täglich kontaktieren. Sie fühle sich seit dem Tod ihres Mannes so einsam und nun auch noch Corona. Mehr soll hier nicht verraten werden.