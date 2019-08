Endlich ist klar, welche Berge man hier sieht

"Du machst eine Gipfelrast, und rund um dich wird eifrig gerätselt, wie die Berge heißen, die man von hier aus sieht." Aus dieser Erfahrung, die er bei Wanderungen im südöstlichen Oberösterreich immer wieder aufs Neue macht, hat Nikolai Hafner seine Idee geboren. Auf den Rückseiten der Wanderkarten, die der Steinbacher Kartograf gestaltet, sind Panoramabilder abgebildet – inklusive der Namen jener Berge, deren Gipfel ins Blau des Himmels ragen.

Perfektes Fotowetter ist selten

Von der Wiese über der romantisch gelegenen Anlaufalm etwa ist, blickt man nach Westen, der Große Größtenberg zu sehen. Rechts dahinter lugt der Hohe Nock empor. Im Südwesten zeigt sich der Gipfel des Warschenecks, im Nordosten die oberste Kuppe des Hochkogels. Andere Panoramabilder, die weiter oben aufgenommen wurden, geben den Blick auf noch viel mehr Gipfel frei. Vom Trämpl aus sieht man sogar bis zu den Wölzer Tauern.

Hafner hat sich mit dem Ziel, derartige Panoramabilder anzufertigen, keine leichte Aufgabe gestellt. Er ist zwar ein erfahrener Fotograf. Es muss aber auch das Wetter mitspielen, wenn eine solche Aufnahme gelingen soll. Sprich: Sonnenschein und blauer Himmel, auf dem vielleicht ein paar Schäfchenwolken vorüberziehen, reichen noch nicht aus fürs perfekte Foto. "Man braucht auch eine Fernsicht, die wirklich klar ist", erklärt der 48-Jährige. Pro Jahr gebe es nur acht Tage, an denen die Sicht passt. Freilich sei auch der Sonnenstand mitzubedenken – und damit die Tageszeit, an der man fotografiert. "Auf dem Hohen Nock war ich ein zweites Mal oben, weil es beim ersten Mal zu diesig war."

Einfach umfassend informiert

Hafners Wander-, Rad- und Skitourenkarte Nationalpark Kalkalpen, die er vor kurzem veröffentlicht hat, bietet dem Nutzer aber noch anderen Lese-Komfort. So etwa ist dank entsprechender Farbgebung noch schneller erkennbar, ob ein Gebiet tiefer oder höher liegt. Die Höhenlinien geben zudem Auskunft darüber, ob der Untergrund felsig (graue Linien) oder bewachsen (braune Linien) ist. Letzteres hat sich Hafner von Schweizer Kartenverlagen abgeschaut. Bei der Recherche über die Wander- und Radwege greift Hafner immer wieder auf die Mithilfe von Experten aus der Region zurück. Hafner, der als Kartograf den Blick der Leute für die Schönheiten der Natur schärfen will, führt den Kartenverlag carto.at in der zweiten Generation. Schon sein Vater hat – damals von Molln aus – Wanderkarten erstellt.

Die Geschichte der Kartografie im Steyr- und Ennstal reicht allerdings noch sehr viel weiter zurück. Der Steyrer Daniel Scheyrer baute 1624 den ältesten österreichischen Globus. Die Kupferstichsammlung "Topographia Austriae superioris modernae" wurde im Jahr 1674 von Georg Matthäus Vischer veröffentlicht. Er arbeitete mehrere Jahre lang in Leonstein.

Die Wander-, Rad- und Skitourenkarte Nationalpark Kalkalpen mit den Panoramabildern ist aufgrund von Übersichtlichkeit und besserer Handhabung zweigeteilt. Maßstab: jeweils 1:35000.