Eltern in Aufruhr: Preis für Mittagessen in Kindergarten empfindlich gestiegen

Aufregung bei manchen Eltern, deren Kinder im Praxiskindergarten der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) im Wehrgraben verköstigt werden: Sie wurden in einem Brief per 15. Mai darüber informiert, dass seit Montag dieser Woche ein Mittagessen 5,50 Euro kostet. Zuvor lag der Preis für eine Portion laut einem betroffenen Elternteil bei 3,96 Euro.