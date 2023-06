"Ella, Ella!" mit 40 Sängerinnen des Chors Haag

Regisseurin Ruth Brauer-Kvam und Intendant Christian Dolezal wollten in diesem Sommer Sängerinnen aus Haag in das Stück miteinbeziehen, und so entstand die Idee, den Chor Haag zu fragen, ob dieser bei Vorstellungen von "Ella, Ella!" gerne dabei sein würde. "Ich freue mich ganz besonders, dass diese Zusammenarbeit nun etwas geworden ist und die Damen des Chors Haag an den Theatersommer-Abenden dabei sein werden", sagt HaagKultur-Geschäftsführer Gerhard Stubauer. Pro Abend stehen acht Chorsängerinnen auf der Bühne und sollen für ein fulminantes, einzigartiges und ganz starkes Finale mit viel Frauenpower bei den Vorstellungen sorgen.

