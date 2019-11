Elfmeter brachte Ardagger um Sieg

Im Heimspiel gegen Krems belohnte sich Ardagger mit dem Führungstreffer durch Schatz in der 75. Minute, in der 83. Minute fiel per Strafstoß der Ausgleich für Krems. "Hier wurde der Ball gespielt, das war im Video zu sehen", ärgert sich Sektionsleiter Riesenhuber.

Das Spiel zwischen Gaflenz und den Gästen aus Zwettl war von Beginn an zerfahren. Die Kogler-Elf musste ab der 4. Minute einem 0:1 nachlaufen. Teurezbacher glich in der 18. Minute aus. Zwettl gelang in der 66. Minute die neuerliche Führung und scheiterte zudem zwei Mal am "Alu". Dukic rettete Gaflenz mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich (71.) einen Punkt. (kovacs)