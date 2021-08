Elferfoul, dann Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand

In der Bundesliga-Begegnung mit den Steirern musste der SKU-Verteidiger schnell aus dem Kopf bekommen, dass er gleich in der Anfangsphase einen Penalty verschuldete, den Mario Kröpfl sicher zur 1:0-Führung des SV Lafnitz verwandelt hatte. Wie der Unglücksrabe brauchte die gesamte Mannschaft gewisse Zeit, um den Fehlstart zu verkraften. Aber in der 40. Minute war der SKU wieder voll in der Partie, als John Frederiksen eine Freistoßflanke knapp verfehlte und auch Peter Tschernegg mit dem Abpraller nichts mehr anfangen konnte. In Hälfte zwei setzte der SKU nach. Die Hartnäckigkeit wurde mit einem Happyend belohnt: Ausgerechnet Marko Stark beförderte eine weite Hereingabe von Thomas Mayr zum 1:1-Remis über die Torlinie (89.).