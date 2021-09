"Elefantenrunde" der OÖN: Gipfel im Steyrer Wahlkampf

Nur FP-Vizebürgermeister Helmut Zöttl kennt den Hausbrauch schon bei der Diskussion der Spitzenkandidaten vor einer Gemeinderatswahl in Steyr. Vor sechs Jahren lud der ORF Oberösterreich bei seiner Sendereihe "Wahlfahrt" zur Konfrontation in den Stadtsaal. Heuer treten die OÖNachrichten als Gastgebermedium die Nachfolge an. Bei einem "Bürger*innendialog" am Sonntag, 19.