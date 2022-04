"Eisstraße" verbindet Bundesländer

Für Naschkatzen gibt es jetzt einen Weg, auf dem sie Süßigkeiten folgend die ober- und niederösterreichische Nachbarschaft erkunden können: Der Steyrer Andreas Resch mit seinem weithin bekannten Buburuza-Eis, der Gasthof Nell in St. Ulrich mit seinen legendären Salzburger Nockerln und der Waidhofner Konditor Thomas Piaty haben sich jetzt in wörtlicher Anlehnung an den überregionalen Kulturverband zur "Eisstraße" zusammengeschlossen. Zu Beginn der Mostobstblüte sollen Werbematerial und Videos veröffentlicht werden, die zu einem Tagesausflug in unsere Region einladen. "Es gibt ja in der Gegend des Traunviertels und des Mostviertels ungemein viel zu sehen", sagt Karl Piaty, Senior der Waidhofner Konditorei und nun in der Pension Blogger. Neben den Sehenswürdigkeiten der beiden Eisenstädte bzw. Eisstädte Waidhofen und Steyr gibt es einen Alpakahof, ein Kaiserdenkmal oder die höchstgelegene Nikolauskirche des Landes zu besichtigen.

Zwischen den Besichtigungen soll es an süßen Gaumenfreuden nicht fehlen. Piaty wird auf seinem Blog verschiedene Touren veröffentlichen, bei denen es zur Stärkung die kühlen Köstlichkeiten und Nells Nockerl gibt.