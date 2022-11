„Noch kann ich meine Aufgaben alle so erfüllen und koordinieren, dass sich alles ausgeht und vor allem die Qualität meiner Eiskreationen nicht darunter leidet“, sagt Resch, „aber wenn ich mehr Zeit für meine Familie investieren möchte, dann sollte ich mich schön langsam entscheiden, wovon ich mich lösen kann.“ Viele Abnehmer in der Region Die Buburuza-Erfolgsgeschichte begann im Frühjahr 2015 in einem kleinen Eis-Anhänger, nur ein Jahr später eröffnete Resch bereits