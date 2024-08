Eisenbundesstraße in Steyr gesperrt – Baustellensommer ist damit noch nicht vorbei

In den nächsten Wochen und Monaten werden in der alten Eisenstadt etliche Straßenzüge saniert oder Kanalbauarbeiten begonnen. Das führt wie gewohnt immer wieder zu Sperren und Umleitungen. "An neuralgischen Punkten wie etwa der Seifentruhe wird aber auch in der Nacht gearbeitet um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten", sagt der zuständige Referent Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) im Gespräch mit den OÖNachrichten.