Eintritt, Bier und Pommes: Preisvergleich in Bädern

Großer Preischeck des Landes in Bädern und Buffets in Steyr und Steyr-Land: "Eine ordentliche, transparente Preisauszeichnung und die Kontrolle deren Einhaltung sind eine wichtige Aufgabe des Konsumentenschutzes", sagt der zuständige Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Für preisbewusste Menschen zahle sich ein Vergleich in jedem Fall aus. Die Tageskarten-Preise sind in den kontrollierten Bädern sehr unterschiedlich. Die günstigste Tageskarte für Erwachsene in den im Bezirk erhobenen Bädern kostet 3,70 Euro, die teuerste 5,50 Euro. Die günstigste Kinder-Tageskarte liegt bei zwei Euro pro Kind, die teuerste bei drei Euro. An den Badebuffets gibt es teilweise große Preisunterschiede. Die günstigsten Pommes gibt es um drei Euro, die teuersten um 3,90 Euro, Bier vom Fass (0,5 l) bekommt man ab 4,30 Euro, Flaschenbier (0,5 l) ab 4,20 Euro. Ein halber Liter Limonade kostet zwischen drei Euro und 3,50 Euro. Einen Verlängerten bekommt man zwischen 2,70 und 3,40 Euro. Ein Spritzer kostet zwischen 2,90 und 3,50 Euro.

Gut aufbereitete Informationen zu den Freibädern, aber auch den Strandbädern an Oberösterreichs Seen erhält man auf der Website des Oberösterreich Tourismus. Dort gibt es Informationen über jedes einzelne Bad inklusive Bilder: www.oberoesterreich.at

