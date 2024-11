Einsatzkräfte befreiten Verletzten nach Unfall auf B138 aus Wrack

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst standen am Mittwoch um die Mittagszeit in Micheldorf im Einsatz: Aus noch ungeklärter Ursache waren gegen 11:45 Uhr zwei Pkw auf der B138 zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass einer der Lenker in seinem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt wurde. Zur Personenrettung rückten die Feuerwehren Kirchdorf an der Krems und Micheldorf an. Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurde der Verletzte aus dem Wrack befreit.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bild: www.fotokerschi.at | FF Micheldorf

Beide Lenker wurden von der Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr über eine Nebenstraße umgeleitet. Gegen 13 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf.

