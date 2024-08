Einrad-Gold für die Rohns

Bei der Einradweltmeisterschaft in Bemidji in den USA feierten Evelyn und Pascal Rohn von Askö Laufrad Steyr riesige Erfolge. Evelyn gewann in den Disziplinen Trial, Hochsprung auf Paletten und über die Stange sowie Weitsprung auf Paletten in der Expert-Kategorie gleich vier Bronzemedaillen. Zudem gewann sie in der Altersklasse 17 bis 24 Jahre Gold im Hochsprung auf Paletten und über die Stange sowie im Weitsprung sowie in der AK 19 bis 29 Gold im Cross-Country und Silber im Trial. Pascal ergänzte die Medaillensammlung mit Cross-Country-Gold in der AK 19 bis 29. Mit dem Bavaria Mix Team eroberte das Duo Rang 5 im Hockey.

