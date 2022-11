Einkaufssamstage:In Steyr fahren zusätzliche Busse

Ab dem ersten Adventwochenende verkehren viele Linien an den vier Einkaufssamstagen in kürzeren Intervallen. Zudem gilt ein Einzelfahrschein im gesamten Stadtbus-Liniennetz als Tageskarte. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel soll mit dieser Aktion erleichtert werden, so die SBS in einer Aussendung.

Zusätzlich zur Ticketaktion verdichten die Stadtbetriebe an vier Samstagnachmittagen – 26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember – die Intervalle und dehnen auf einzelnen Linien die Betriebszeiten aus. Die Buslinien 1, 2A, 2B, 3 und 10 sind an diesen Tagen bis 17.30 Uhr durchgängig im 15-Minuten-Takt unterwegs. Zudem wird auf der Linie 6 die Betriebszeit bis 17 Uhr verlängert. Ab 18 Uhr gilt auf allen Stadtbus-Linien der reguläre Samstagsfahrplan.

Details zum Advent-Sonderfahrplan unter www.stadtbetriebe.at