Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Duell. Vor rund zwei Wochen hatte sich im Rennen um den Pfarrkirchner Bürgermeistersessel Daniela Chimani (SP) um gerade einmal 30 Stimmen gegen Wolfgang Knogler (VP) durchgesetzt. Erst in zwei Jahren stehen wieder Bürgermeister-Direktwahlen an. Sollte davor ein Wechsel an einer Ortsspitze gewünscht sein, müsste dies im jeweiligen Gemeinderat vollzogen werden.