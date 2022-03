Gärtnerin Rosa Flath wickelt an ihrem Gemüsestand am Grünmarkt schon Pflänzchen für Häuptelsalat und Kohlrabi in Zeitungspapier, die ihre Kundschaft in den Hochbeeten in die Erde setzen. Der Frühling hält Einzug ins Land. Neu austreiben wie die Knospen soll auch der Verein Stadtmarketing Steyr, der wieder seine mannigfaltigen Tätigkeiten auf dem Stadtpflaster entfalten soll. Die Wettervorhersage für den Tag der nächsten Vorstandssitzung sieht für den 5. April aber einen Frosteinbruch voraus.