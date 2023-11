Einer von Österreichs großen Literaten liest am Mittwoch in der Stadtbücherei Steyr

Schriftsteller Peter Rosei ist am Mittwoch zu Gast in der Steyrer Stadtbücherei.

In der Reihe "Aufgeblättert: Bücher im Gespräch" ist Peter Rosei morgen, Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr zu Gast in der Marlen Haushofer Stadtbücherei Steyr. Der renommierte Schriftsteller wird an diesem Abend seine Autobiografie "Das wunderbare Leben – Wahrheit und Dichtung" vorstellen. Nach einer Lesung steht ein Dialog zwischen dem Autor und dem Steyrer Literaten Till Mairhofer auf dem Programm. Moderiert wird dieser literarische Abend von Michaela Frech, organisiert wurde er vom Steyrer Marlen Haushofer Literaturforum und der Stadtbücherei.

Peter Rosei hat 1946 in Wien das Licht der Welt erblickt und ist promovierter Jurist. Er gehörte ab Anfang der 1970er-Jahre zusammen mit Peter Handke, Helmut Eisendle, Barbara Frischmuth, Alois Brandstetter und Franz Innerhofer zur jungen österreichischen Literatur im Residenzverlag, die bald im gesamten deutschen Sprachraum dank der Taschenbuchausgaben bekannt wurde.

Zahlreiche Auszeichnungen

Rosei hat inzwischen seit Jahrzehnten zahllose Romane beziehungsweise Romanzyklen verfasst, Erzählungen und literarische Landschaftsstudien veröffentlicht, aber auch Gedichte, Hörspiele und Filmdrehbücher. Er schreibt regelmäßig Essays für österreichische und deutschsprachige Zeitungen und ist ein Weltreisender. Seine Auszeichnungen reichen vom Rauriser Literaturpreis (1973) bis zum Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (2016).

