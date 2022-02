Zwei Wochen heißt es noch durchhalten, dann geht es wieder so richtig los. Der Countdown läuft bereits – so fühlt es sich jedenfalls für Lokalbetreiber und Gäste an. Sie alle wollen ab 5. März, dem "Freedom Day" nach dem Corona-Lockdown in der Nachtgastronomie, wieder die Sau rauslassen. Ob es in den Tagen darauf zu kollektivem Kopfweh kommt oder die Party weitergeht, wird sich zeigen.