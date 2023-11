Eine Zugreise wie einst in der Kaiserzeit

Wie einst der Wiener Hoch- und Geldadel fuhren 25 Mitglieder des Steyrer Seniorenbundes, wenngleich etwas verspätet, im Salonwagen über den Semmering nach Opatija ans Meer zur Sommerfrische. Obfrau Ursula Voglsam hatte über das Linzer Reisebüro von Fritz Moser den Nostalgiezug und ein feines Hotel für den Aufenthalt in der Küstenstadt gebucht. "Der Speisewagen war wie aus einem Film mit dem belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot im Orient-Express", schwärmte eine Teilnehmerin. Die Reisereferenten des Seniorenbundes Steyr und Garsten, Martha Limpöck und Siegfried Hollnbuchner, waren dann bei den Tagesausflügen in der Geschichte der Schauplätze sattelfeste Fremdenführer. Die Eindrücke füllten mindestens eine Speicherkarte auf den Digitalkameras und Handys. Viel zu fotografieren gab es auch in Hum – mit 20 Einwohnern in Zentralistrien die kleinste Stadt der Welt mit eigener Mauer.

Autor Hannes Fehringer