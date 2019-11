Ein Trupp des Bauhofes war gestern in aller Herrgottsfrüh fleißig, um einen Pfusch des Vortages zu beseitigen. Das Verkehrsschild für die Wohnstraße in der Brunnenstraße war so niedrig über dem Gehsteig aufgestellt worden, dass sich ein großgewachsener Passant an dem Blech den Kopf anschlagen könnte. Die Stange wurde verlängert.