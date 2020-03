Eine Woche "Online-Schule"

Positiv und angefüllt mit vielen erfolgreichen Erlebnissen ist hingegen die erste Woche Online-Unterricht an der Schule. Nach der ersten Woche, in der die Schüler von zu Hause aus lernten, könne an der HLW Steyr ein äußerst positives Resümee gezogen werden, sagt Staltner. Lehrer wie Schüler arbeiten gemeinsam sehr engagiert.

Die Schüler hielten sich an die vorgegebenen Termine für den Online-Unterricht, sie seien pünktlich online und motiviert. "Die neue Herausforderung sehen sie auch als Chance für die Zukunft", sagt Staltner, "in ihrem späteren Arbeits- und Berufsleben können sie sagen: Ja, das habe ich schon einmal gemacht, ich weiß, wie es funktioniert, und ich finde mich damit gut zurecht." (win)