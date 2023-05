Eine Vorwärts-Legende verlässt nach 40 Jahren die Volksstraße

Ordner, Platzwart, Teambetreuer, Zeugwart – es gab fast nichts, was er in all den Jahren nicht gemacht hat. Karl-Heinz Hauer ist beim SK Vorwärts nur unter dem Namen "Haugi" bekannt. Der 63-Jährige, der in Linz aufwuchs, kam 1982 erstmals mit Arbeitskollegen seiner damaligen Baufirma ins Stadion. Seitdem war er vermutlich so häufig an der Volksstraße wie niemand anderer in dieser Zeit.