Nach coronabedingter Pause laden die Grünen Steyr heute, Mittwoch, ab 19.30 Uhr wieder einmal zu ihrer Reihe "Vollwertfilm" ins Citykino Steyr ein.

In der Doku "Marianne & Leonard: Words of Love" von Regisseur Nick Broomfield geht es zentral um eine ungewöhnliche Liebesbeziehung. Jener zwischen dem Sänger Leonard Cohen und seiner norwegischen Langzeitliebe Marianne Ihlen, die ihn auch zum Klassiker "So Long Marianne" inspiriert hat.

Kennengelernt hat sich das Paar im Jahr 1960 auf der griechischen Insel Hydra. Hydra war klein, billig, idyllisch, aus der Zeit gefallen und doch ganz vorne mit dabei: Die hier versammelten Künstler tranken, nahmen haufenweise Drogen und schliefen miteinander. Es waren die Sechziger ...