Eine Sprache die jeder versteht: Karikaturen rund um das Thema Klima

Am Mittwoch ist Auftakt für die neue Ausstellung Kaktus Cartoon Award im Museum Arbeitswelt. Es geht um Karikaturen zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Am Mittwochabend ist Gerhard Haderer, Initiator des Awards und der Gründer der "Schule des Ungehorsams", in Steyr zu Gast, um über die Kraft der Karikatur zu sprechen. Neben Österreichs bekanntestem Karikaturisten wird zudem H. P. Falkner (Attwenger) die Eröffnung musikalisch begleiten. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19 Uhr.

Der internationale Karikaturenpreis "Kaktus" wurde heuer zum ersten Mal ausgerufen. Profis der spitzen Feder wurden eingeladen, ihre besten Arbeiten zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit einzureichen. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl der besten Cartoons aus mehr als 1700 Einreichungen, von mehr als 500 Karikaturisten aus mehr als 80 Ländern. Ob aus China den USA, Indien, Russland oder der Ukraine – das Klima bewegt die ganze Welt und vor allem auch Kunstschaffende.

Karikaturen funktionieren über Ländergrenzen, kulturelle Grenzen und Sprachbarrieren hinweg als Kommunikationsmittel für Themen, die weltweit relevant sind. Mit der Karikatur existiert eine gemeinsame, weltweite Sprache, über die emotional kommuniziert werden kann. Karikaturen sind schnell erfassbar, bringen komplexe Sachverhalte bildlich auf den Punkt und können durch eine humorvolle und überspitzte Darstellung auch unterhalten.

"Wir freuen uns sehr, unseren Besuchern ein Auseinandersetzen mit diesen großartigen Werken anbieten zu können", sagt der künstlerische Leiter des MAW, Stephan Rosinger. Die von einer Jury bestbewerteten 40 Cartoons sind als Kunstdrucke ausgestellt, ergänzt werden diese durch eine Auswahl an 167 weiteren sehenswerten Cartoons, die in digitaler Form präsentiert sein werden. Die Ausstellung ist bis zum 31. 12. zu sehen.

Nach Haderer kommt Hackl

Im Museum Arbeitswelt geht es momentan Schlag auf Schlag, wird die spitze Zeichenfeder von der Edelfeder abgelöst: Autor Erich Hackl präsentiert am Donnerstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr seine aktuelle Übersetzung: Mandls falsche Memoiren – Eine Schurkengeschichte: Fritz Mandl, Chef der Hirtenberger Munitionsfabrik, war nicht nur durch seine Ehe mit Filmstar Hedy Lamarr eine schillernde Figur des öffentlichen Lebens.

Ab 1937 lebte Mandl im argentinischen Exil – und dort beginnt die Spurensuche des argentinischen Schriftstellers Eduardo Pogoriles für seinen Roman „Las ficciones de Fritz Mandl“ (2023), der jetzt – übersetzt von Erich Hackl – im Verlag Marsyas auf Deutsch erschienen ist. Eintritt im Vorverkauf: 12 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper