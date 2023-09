Eine Schnapsidee der Städtepartner

Seit mehr als vier Jahrzehnten besteht eine Partnerschaft zwischen Amstetten und Alsfeld in Deutschland. Aufgrund dieses regelmäßigen Kontaktes entstand vor einigen Monaten eine richtige "Schnapsidee", berichtet Kultur- und Tourismusstadtrat Stefan Jandl: "Ein Obstler aus 600 Kilo deutschen Äpfeln und 300 Kilo Mostviertler Birnen." Der Städtepartnerschaftsverein holte die Birnen aus Amstetten ab und brachte diese nach Deutschland, wo sie in der Destillerie in Schlitz verarbeitet wurden.

Via Live-Stream mit Bürgermeister Stephan Paule, Greet Mehldau-Janitz vom Alsfelder Städtepartnerschaftsverein, Mostbaron "Seppelbauer" Bernhard Datzberger, Stadtrat Stefan Jandl und Bürgermeister Christian Haberhauer wurde die "Schnapsidee" nun erstmals gemeinsam verkostet. "Vielen Dank für das Miteinander", sagt Bürgermeister Haberhauer.

