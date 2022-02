Eine Reise zu den Naturwundern Boliviens

"Bei meiner Reise wurde mir bewusst, dass der Gegensatz Anden/Amazonas nirgendwo so deutlich auszumachen und spektakulär nachzuvollziehen ist wie in Bolivien", sagt Peter Großauer: "All diese tollen Eindrücke habe ich mit meiner Kamera festgehalten."

Am Montag, 7. März, um 19 Uhr präsentiert er sie bei einer Fotoschau in der HTL Steyr. Es wird um freiwillige Spenden für die Projekte von Pater Windischhofer in Peru gebeten.