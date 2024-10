Eine Reise durch die Geschichte Steyrs

Bei einer öffentlichen Führung ist Steyrs gut gehütete Schatzkammer, das Stadtarchiv, kennenzulernen. Interessierte haben dabei die Gelegenheit, die älteste Urkunde aus dem Jahr 1287 aus nächster Nähe anzusehen, einen Blick in die umfangreiche Fotosammlung zu werfen oder in den Kriminalakten des Stadtgerichtes zu lesen. Seit kurzem gibt es auch eine Reproduktion der ältesten Stadtansicht Steyrs aus dem Jahr 1548 in Originalgröße zu bewundern.

Beim kostenlosen, etwa eineinhalbstündigen Rundgang reisen die Teilnehmer mit Stadtarchivarin Doris Hörmann durch Steyrs Geschichte. Folgende Führungstermine sind geplant: 9. Oktober, 11. November und 13. Dezember. Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr vor dem Steyrer Rathaus.

Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird um Anmeldung bei Doris Hörmann ersucht. Per Mail an stadtarchiv@steyr.gv.at oder telefonisch unter 07252/575-347

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper