Eine Region bekennt sich zum Rad: Zum Ferienstart wird im Ennstal gestrampelt

Der Probegalopp auf Drahteseln war in kleiner Runde schon im Vorjahr ein Erfolg gewesen. Nun steht am kommenden Sonntag, 9. Juli, pünktlich zu Ferienbeginn die Premiere des Radlsonntags im Ennstal auf dem Programm: "Rad.Bahn.Fluss" lautet an diesem Tag das Motto zwischen Steyr und Weyer. Geradelt werden kann in beide Richtungen. Am Radlsonntag beteiligt sind Gaflenz, Weyer, Großraming, Reichraming, Losenstein, Ternberg, St. Ulrich, Garsten und Steyr.