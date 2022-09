Eine Prinzessin lässt sich nicht so einfach austricksen

Im Gasthof zur Post ist die Hölle los: Eine echte Prinzessin hat das ganze Haus reserviert. Der royale Gast lässt aber auf sich warten, der geschäftstüchtige Wirt kann das mehr als großzügige Angebot des geheimnisvollen Gianni aus Paris einfach nicht ablehnen und überlässt ihm die Herberge. Dass Herr Gianni in Wirklichkeit der Prinz ist, der die Prinzessin heiraten soll, kann ja niemand ahnen. Und auch nicht, dass sich so eine Prinzessin nicht so leicht hinters Licht führen lässt. Das Verwirrspiel um verkleidete Royals, vornehme Haushofmeister, zauberhafte Diener, urige Wirten und resche Kellnerinnen kann beginnen. Wieder einmal erweist sich Gaetano Donizetti, der Komponist von Opernhits wie "Der Liebestrank", "Die Regimentstochter", "Don Pasquale" oder "Lucia di Lammermoor" als wahrer Meister des Belcanto. In "Gianni di Parigi", wie das Werk im Original heißt, vermischen sich die herrlichen italienischen Opernmelodien mit atemberaubenden Koloraturen. Die älteste Quelle für das Libretto von "Gianni di Parigi" ist das Volksbuch "Jean de Paris" aus dem 16. Jahrhundert. Außer der Titelfigur hat diese Geschichte mit der späteren Oper vor allem das Element der Verkleidungen und Verwirrungen gemein.

Komische Oper von Gaetano Donizetti: Donnerstag, 29.09.2022 / Altes Theater Steyr. Bearbeitung und Regie Ulla Pilz.