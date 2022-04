Mitläufertum, Widerstand, Feigheit und der Mut, sich gegen die Masse zu stellen, sind Themen, die in jeder Generation unterschiedlich aktuell sind. Im April ist es 84 Jahre her, dass ein Mann in seiner Heimatgemeinde seine Gegenstimme erhob und einen Rausch an Ereignissen auslöste. Am Tag vor Österreichs Anschluss an Nazi-Deutschland stellte sich Thomas Arzts Großvater gegen den Mainstream und versetzte seinen Ort in Aufruhr.