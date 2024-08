Eine Nacht in Paris auf dem Grünmarkt

Die französischen Musikerinnen Daisy Hearts (Gesang) und Zina Bloch (Akkordeon) verwandeln am Samstag, 24. August, das Neutor beim Innerberger Stadel in Steyr ab 20 Uhr in eine Bühne voller Magie und Emotion. Bei freiem Eintritt lädt die Stadt Steyr zum Konzert im Rahmen der Reihe "Kultur muss raus".

Der Kulturschauplatz beim Neutor hat sich bereits bei den Stadtfesten bewährt. Jetzt wird der Platz bei der Einfahrt in die Altstadt auch im Sommer von der Stadt bespielt, nachdem bereits ein Konzert der Klezmer-Band "Die Hawaras" im Cultur-Container vor dem Museum Arbeitswelt stattgefunden hatte.

"Das Publikum erlebt eine musikalische Reise in das Paris der 50er Jahre. Daisy Hearts’ Stimme, reich an Tiefe und Gefühl, erinnert an die unvergessliche Edith Piaf und zieht die Zuhörerschaft in ihren Bann", verspricht die Pressesprecherin des Magistrates, Carmen Braun, ein musikalisches Erlebnis. Zina Blochs Akkordeon soll einen Hauch des Pariser Lebensgefühls von der Seine an die Enns bringen, Daisy Hearts’ Stimme schwelgt in der unvergessenen Gefühlswelt des französischen Chansons.

Die Reihe "Kultur muss raus" soll Kunst und Musik für alle Bewohner zugänglich machen. Der Eintritt ist daher frei.

