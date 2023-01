Eine moderne Kirche "darf kein Heimatmuseum sein"

Die großen Veränderungen in Gesellschaft und Kirche stellen die Pfarrgemeinden vor große Herausforderungen: Neues Denken und neue Organisationsstrukturen sind ein Gebot der Stunde, damit christlicher Glaube und die Botschaft Jesu auch in Zukunft in der Region Steyr überzeugend verkündet und gelebt werden können. Wie kürzlich berichtet, ist die Zahl der Kirchenaustritte in Oberösterreich hoch wie nie. Unter dem Motto "Werkstatt ,Kirche‘ – Visionen für die Zukunft der Pfarre Steyr" treffen sich am 27. Jänner Engagierte und Interessierte aus 15 Pfarrgemeinden in der Kirche am Resthof, um neue Ideen zu entwickeln, wie Kirche in Steyr und Umgebung künftig aussehen kann. Gemeinsam sollen Ziele erarbeitet werden. Trotz des großen Bedeutungsverlustes der Kirche in der Gesellschaft und trotz Schwierigkeiten innerhalb der Kirche will man mutig die Zukunft der Kirche gestalten. Bewusst wurde als Motto "Werkstatt, Kirche‘" gewählt. Es soll zeigen, dass es für diesen Veränderungsprozess keine Rezepte und keine fertigen Antworten gibt. "Wir sind gespannt auf das Ergebnis dieses Werkstatt-Treffens", sagen die Initiatoren. Eine moderne Kirche wie jene im Stadtteil Resthof als Veranstaltungsort hat Symbolcharakter. Es geht um eine offene Kirche der Zukunft. "Die Kirche darf kein Heimatmuseum sein", sagt Karl Ramsmaier von der Dekanatsleitung.

Autor Martin Dunst