Eine Landesmeisterschaft zum Vereinsjubiläum

Am Wochenende feiert der MCC Behamberg sein 40-jähriges Vereinsjubiläum. Als Gratulanten dazu stellen sich Motocross-Staatsmeister Johannes Klein ein, der am Sonntag ab 12 Uhr eine Autogrammstunde abhält, sowie die Fahrer bei zwei sicher spannenden Rennen: Am Samstag, 29. Juni, ab 11 Uhr ist die Strecke in Behamberg – Badhof 3, nach dem Ort Richtung Kürnberg – Schauplatz der vierten Station des Auner Cups nach Langenlois, Loibes und Rietz, am Sonntag, 30. Juni, startet das Training um 8 Uhr, danach folgt der nach dem Saisonauftakt in Weyer zweite Lauf zum OÖ Motocross Cup, der zugleich auch als Landesmeisterschaft gewertet wird. Garniert wird all das am Samstag mit Livemusik: Die Motocross-Krainer und Würli spielen abends auf.

"Wir freuen uns sehr, dass wir heuer den Auner Cup und den OÖ Motocross Cup bei uns haben", sagt Robert Gahleitner, Obmann des MCC Behamberg, der alle zwei Jahre Motocross-Events organisiert: "Wir hoffen bei unserem Jubiläum auf schönes Wetter, natürlich auf viele Fahrer und Besucher."

Die Strecke in Behamberg gilt als spektakuläre und bei den Fahrern als beliebte Rennstrecke. Der MCC wird jedenfalls wieder eine Top-Rennstrecke vorbereiten, damit die Besucher Motocross-Sport hautnah miterleben können. Zudem erwartet die Fans eine große Fahrerparade mit Vorstellung aller Piloten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

