Eine Gedenkfeier für Sternenkinder

Am Montag, 13. Juni, um 19 Uhr lädt das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum im Park vor dem Krankenhaus zu einer Trost spendenden Gedenkfeier für Sternenkinder.

Ein Sternenkind, also ein Kind, das während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach verstirbt, ist für die Eltern ein unermesslicher Schicksalsschlag. Ein Schmerz, dessen Tragweite vom Umfeld nicht immer in vollem Ausmaß erfasst werden kann. Ein Kind so früh zu verlieren, heißt Abschied nehmen von einer Zukunft, die man sich gewünscht und vorgestellt hat.

Betroffene Eltern, Angehörige und Freunde sind zu dieser Gedenkfeier eingeladen, um aufzutanken, Kraft zu sammeln und das Erlebte zu verarbeiten.