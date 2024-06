Eine Fußballlegende ließ die Fans am Steyrer Stadtplatz beim Konzert ausflippen

"Ich freue mich, dass so viele Steyrerinnen und Steyrer dieses Stadtfest genossen und friedlich miteinander gefeiert haben", sagte Bürgermeister Markus Vogl Sonntagmittag gegen Ende des 43. Steyrer Stadtfestes.

Wegen ihm sind viele zum abendlichen Konzert geströmt: Cordoba-Fußballlegende Hans Krankl Bild: Moser

Rekordverdächtige 28.000 Besucher feierten schon beim Auftakt Freitagnacht mit Fußballlegende Hans Krankl und der Band Monti Beton.

Beim Konzert von Monti Beton Freitagabend war der Stadtplatz bis ganz nach hinten mit Besuchern gefüllt. Bild: Moser

Am Samstag waren es dann laut Frequenzmessung rund 30.000 Menschen, die sich in der Innenstadt und beim Grünlandfestival im Schlosspark drängten. Diesen wurde beim finalen Höhepunkt eine ebenso umweltfreundliche wie spektakuläre Lasershow mit dem Steyrer DJ-Kollektiv Unyte serviert. Vogl: "Ein herzliches Danke an die vielen Vereine, die sich wieder engagiert haben und das Stadtfest zum abwechslungsreichen Fest gemacht haben."

Begeisterte wieder: die Lasershow Samstagnacht am Stadtplatz Bild: Bankler

Traditionell zu Ende ging das Fest dann am Sonntag: Mehr als 650 Sportler, 500 im Hauptlauf, der Rest beim Nachwuchs, kamen beim 40. Steyrer Stadtlauf bei brütender Hitze ins Ziel. "Die Läufer waren froh, dass wir auf fünf Kilometer verkürzt haben", sagt Fritz Steinparz, Obmann des LAC Amateure Steyr. "Niemand ist kollabiert, entlang der Strecke waren mehr Zuschauer denn je und der Nachwuchs hat endlich auch anfeuerndes Publikum gehabt."

Lisi Tortorolo, LAC Amateure, gewann den Jubiläums-Stadtlauf bei den Damen. Bild: Mader

Sieger wurde einmal mehr LAC-Paradeathlet Valentin Pfeil, der seine Karriere eigentlich längst beendet hat: "Ich werde mitlaufen, solange ich kann und ich mich jung fühle. Schade, dass Tobias Rattinger erkrankt ist. Das wäre ein spannendes Duell geworden." Bei den Damen siegte Vereinskameradin Lisi Tortorolo. Schüler: Anna-Lena Seidl und Leo Gröbner-Weizenauer. Kinder: Leni Buchegger und Florian Rinnermoser.

Florian Rinnermoser aus Aschach siegte beim Kinderlauf. Bild: Mader

