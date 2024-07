Eine Frau soll für die VP das Bürgermeisteramt in Kirchdorf erobern

Es war ein einstimmiger Parteibeschluss, mit dem vergangenen Dienstag Elisabeth Goppold zur VP-Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl am 17. November gekürt wurde. Vor drei Jahren war der aktuelle VP-Vizebürgermeister Alexander Hauser in der Stichwahl hauchdünn um drei Stimmen an Vera Pramberger (SP) gescheitert. Eine neue Chance erhält er nicht mehr. Die VP will nun ihrerseits eine Frau auf den Bürgermeistersessel hieven. Pramberger hatte nach dem Misstrauensantrag gegen sie allerdings angemerkt, dass Kirchdorf vielleicht nicht reif sei für eine Frau an der Spitze.

"Ich freue mich über das Vertrauen meiner Gemeinderatsfraktion", sagt die 60-jährige Gemeinderätin, die seit Jänner in Pension ist. Ihr Leitspruch laute "Miteinander reden auf Augenhöhe". Es sei jetzt wichtig, "wieder Ruhe und Stabilität in die Kirchdorfer Stadtpolitik zu bringen. Gleichzeitig ist mir die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat ein Anliegen."

Goppold ist seit 2015 in der VP Kirchdorf tätig. Von 2021 bis 2024 war sie als Obfrau für das gesamte VP-Team verantwortlich. Von dieser Partei-Funktion zieht sie sich nun zurück. Seit 2018 ist die je zweifache Mutter und Großmutter als Gemeinderätin engagiert und war von 2021 bis 2023 bereits Stadträtin. Während ihrer beruflichen Laufbahn beim Land Oberösterreich sammelte sie wichtige Regierungserfahrung, insbesondere bei ihren Aufgaben in den Büros von Landeshauptmann Josef Ratzenböck sowie der Gemeindelandesräte Josef Stockinger und Max Hiegelsberger.

Die Kirchdorfer SP schickt, wie berichtet, Stadtrat Markus Ringhofer ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Von FP und Grünen wurde noch kein Kandidat für die Wahl bekannt gegeben.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner