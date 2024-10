Eine faszinierende Zeitreise zeigt die besten Fotos der Welt

"Ich habe eines Tages das Gefühl gehabt, dass ich mit meinen Bildern all das gesagt habe, was ich sagen wollte." Der Linzer Chris Hinterobermaier, mittlerweile 62 Jahre alt, sagt diesen Satz auch nach mehr als 30 Jahren noch aus Überzeugung. Der ehemalige Profifotograf und mehrfache Staatsmeister hatte einst im noch zarten Alter von 15 Jahren mit der Fotografie begonnen, nach weiteren 15 Jahren als 30-Jähriger aber mit dem Blick durch die Linse wieder aufgehört und sich auf anderes fokussiert. Resultat war der weltgrößte Fotokunstwettbewerb "Trierenberg Super Circuit", dessen Organisator und Mastermind er bis zum Vorjahr war. Nach dem Rückzug von Trierenberg erfand Hinterobermaier, künstlerischer Leiter der Hartlauer Fotogalerie, das "Motiva Foto Kunst Festival": "Das hat mir längst unter den Nägeln gebrannt." Mit dieser Show macht der Linzer in 20 Städten halt, die vorletzte Station ist Steyr am kommenden Dienstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Stadtsaal.

Auch die Region Steyr ist beim "Motiva Foto Kunst Festival" vertreten: Maria Fahrngruber aus Maria Neustift mit ihrem Bild "Herzenswärme". Bild: Fahrngruber

"Ziel ist es, Menschen in Zeiten der Bildüberfrachtung ganz bewusst für die Kunst des fixierten Augenblicks, für direkt aus dem Leben gerissene, perfekte Fotografie zu gewinnen", sagt Hinterobermaier. In seiner hochkarätigen Überblendshow verwöhnt der Linzer sein Publikum mit geballter Kreativität und Ideenreichtum aus aller Welt, einem "Best-of" von rund 1000 Fotos aus 75.000 eingereichten Bildern. Es gehe um Fotos, die alle Zeit der Welt haben. Fotos, die danach verlangen, mehr als nur flüchtig überflogen zu werden. Fotos, in deren Farben, Formen und Stimmungen man sich verlieren kann.

"Landleben" stammt von der aus Asten stammenden Fotografin Angela Kerschbaumer. Bild: Kerschbaumer

Zu bewundern gibt es Meisterwerke der weltbesten Tierfotografen, Reisebilder, die den Betrachter ohne Flugticket rund um den Globus führen, Landschaftsaufnahmen im denkbar besten Licht, Aktfotografie jenseits von "Sex sells", Sportfotografie voll Kraft und Dynamik sowie Porträtaufnahmen von Gesichtern, deren Intensität man nicht mehr vergisst. Im begleitenden, 624-seitigen Luxuseditionsbuch des Festivals sind 2000 Aufnahmen in exzellenter Druckqualität abgebildet.

Einfach tierisch: Der Russe Andrey Gudkov mit "We think togehter" Bild: Gudkov

Motiva Foto Kunst Festival: Dienstag, 15. Oktober, 19 Uhr, Stadtsaal Steyr; Tickethotline: 0664 / 3304633; Kartenvorverkauf: Hartlauer Stadtplatz u. Tabor

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner