Eine der besten Saisonen, obwohl der Winter heuer zwei Wochen kürzer war

HINTERSTODER/SPITAL AM PYHRN. Rund 470.000 Gäste sind bis gestern auf Hinterstoder und Wurzeralm abgefahren

Bei traumhaften Bedingungen nahmen gestern noch einmal Tausende Skifahrer Abschied von der Wintersaison in Hinterstoder und auf der Wurzeralm. Nun starten die Planungen für die Modernisierung der Standseilbahn. Bild: Hiwu

Mit an die 500.000 Gästen hatte die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG laut Vorstand Helmut Holzinger in der vergangenen Wintersaison das wirtschaftlich beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Der an diesem Wochenende bei Prachtwetter und mit Österreichs WM-Held Vincent Kriechmayr zu Ende gegangene Winterbetrieb brachte zwar keinen neuerlichen Rekord, zufrieden sind die Bergbahnen dennoch: „Die Saison ist heuer um zwei Wochen kürzer, dennoch fehlen uns mit etwa 470.000 Gästen nur rund fünf Prozent auf das Vorjahr“, sagt Holzinger, der sich auch für die „Konkurrenz“ freut: „Dieser Winter war endlich wieder einmal auch für die kleineren Liftbetreiber optimal.“

Wenn man bedenke, dass in der Saison 2017/18 auch zu Ostern die Lifte gefahren sind, sei dieses Ergebnis ohne Osterferien beachtlich. Heuer wäre ein Offenhalten bis zu den in zwei Wochen beginnenden Ferien aber wirtschaftlich nicht mehr darstellbar gewesen. An Spitzentagen waren auf der Höss rund 7000 Skifahrer unterwegs, die Pisten auf der Wurzeralm wurden von bis zu 3500 Aktiven gesäumt. „Wir haben gespürt, dass die Region immer internationaler wird“, sagt Holzinger. Er freue sich schon darauf, wenn im kommenden Dezember nach dem 200-Betten-Explorer-Hotel auch das vier Häuser umfassende Alprima Aparthotel mit 350 Betten öffne: „Wir investieren hier 16 Millionen Euro, die uns neue Gästeschichten erschließen werden.“

Das Investitionsprogramm sei damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Die Planungen für die 3,5 Millionen Euro teure Modernisierung der Wurzeralm-Standseilbahn werde heuer finalisiert und im Jahr 2020 realisiert. Danach folge eine neue Bahn aufs Frauenkar und auch mit Blick auf den Ski-Weltcup eine verbesserte Beschneiungsanlage. „2022 wollen wir dann die neue Zubringerbahn auf die Höss in Angriff nehmen.“

Tourengeher willkommen

Wer vom Skifahren noch nicht genug hat, findet in der Pyhrn-Priel-Region übrigens weiterhin beste Bedingungen: Für Tourengeher sind die Pisten auf der Wurzeralm und ab sofort auch in Hinterstoder bestens geeignet. Die Sommersaion in Hinterstoder startet übrigens mit 11. Mai an Wochenenden, auf der Wurzeralm mit 30. Mai.

