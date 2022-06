Traumhafte Landschaften mit dem Fahrrad erkunden, und das dank Elektromotor auch noch ganz gemütlich! Der Donau Oberösterreich Tourismus bietet – wie berichtet – 15 neue Erlebnis-Touren für Genuss-Biker zwischen Schärding und Grein, bei denen man nicht nur entlang der Flüsse Donau und Inn radelt, sondern mit Elektro-Rädern auch höhere Aussichtspunkte erklimmen und so traumhafte Ausblicke erleben kann. Und das gemütlich, die verschiedenen Touren haben unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und Längen zwischen 26 Kilometern und mehr als 100 Kilometern.

471 Höhenmeter

Die Route 1.12, die Weltstein-Runde, ist 38,9 Kilometer lang. Der Startplatz zur Runde, bei der man 471 Höhenmeter bewältigt, ist unterhalb des Donaudamms, bei der Zufahrt zum Bootshafen. Von dort fährt man flussaufwärts bis zur Aist-Mündung und weiter bis nach Schwertberg. Dort bietet sich nicht nur die Möglichkeit für eine Zillenfahrt, sondern man kann auch ein verstecktes Renaissance-Schloss entdecken.

Bild: CM Visuals/WGD Donau Oberösterreich Tourismus

Weiter geht die Route über 220 Höhenmeter auf den Weltstein. Ein Abstecher zur Aiserbühne bietet sich zwischendurch an, diese ist in einem alten Steinbruch. Die gut ausgeschilderte Route führt schließlich weiter nach Winden und durch den Bergwald des Jocklgrabens hinauf zur Bauernsiedlung Lina samt urigen Bauernhöfen und Obstgärten, von denen es dann weitergeht zum Radparkplatz Weltstein. Zu Fuß kann man dann auf den Waldgipfel Weltstein gelangen. Die Entstehung der Bezeichnung wird übrigens in der Sage vom Weltstein beschrieben.

Historischer Schwemmkanal

Als Belohnung für den Aufstieg wartet eine 2,7 Kilometer lange Abfahrt, gefolgt von einem kurzen Anstieg, nach dem die Gipfelschleife zu Ende ist. Weiter geht’s nach Perg, wo man einen Abstecher ins Mühlsteinmuseum Steinbrecherhaus (ein Wohnhaus einfacher Arbeiter, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtet wurde) machen kann. Nach Stadtsiedlungen kommt man zum Naarnfluss – ein historischer Schwemmkanal zum Transport von Brennholz für Wien und Budapest. Von dort geht es zurück zum Ausgangspunkt.