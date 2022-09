Eine Blaupause aus Oberösterreich für ein Ärztezentrum

Als Heiler der Engpässe, an denen die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung krankt, gibt es in Oberösterreich nur einen Namen: Wolfgang Gruber hat als Geschäftsführer der Primärversorgungszentren (PVN) in Neuzeug, in Sierning, Enns und früher auch in Marchtrenk gezeigt, dass Praktiker, Fachärzte und Therapeuten unter einem Hausdach die Lücke schließen, wenn niemand mehr Landarzt mit dem Risiko einer eigenen Ordination werden will.