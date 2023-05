Einblicke ins Berufsbild Pflege

Auch die Stadtspitze mit Bürgermeister Markus Vogl und den Vizes Anna-Maria Demmelmayr und Michael Schodermayr waren zu Gast. Die Besucher wurden auf eine Reise durch die Ausbildung in Theorie und Praxis mitgenommen und bekamen Einblick in die Aufgaben der Fach-Sozialbetreuer Altenarbeit und Behindertenarbeit. Ein Kuchenbuffet zugunsten der Rollenden Engel rundete den Tag kulinarisch ab. Aktuell sind in Steyr knapp 90 Studierende im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich aktiv. Die nächsten Ausbildungslehrgänge starten am 11. September. Anmeldungen sind an der SOB Steyr möglich: 07252 / 702 09-0.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Pflege Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.